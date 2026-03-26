«Я бы с удовольствием провел этот бой»: Диллиан Уайт о поединке против Джошуа
Диллиан рассказал о готовности в третий раз встретиться с Эй Джеем
около 2 часов назад
Британский тяжеловес Диллиан Уайт (31-4, 21 КО) прокомментировал возможность проведения боя против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Слова приводит Sky Sports.
Уайт подтвердил готовность снова выйти на ринг против своего соотечественника:
Я бы с удовольствием провел этот поединок. У нас с Эй Джеем есть общая история — мы всегда показываем хороший бой. Победа, поражение или ничья — это всегда будет зрелищно. Но посмотрим. Конечно, он бы предпочел сразиться с Тайсоном Фьюри, а не со мной, это очевидно. Учитывая то, на каком этапе карьеры мы находимся, у нас, вероятно, осталось не так много боев в запасе. Он бы предпочел сразиться с Фьюри, чем со мной, но если мне предложат бой, я его приму.
