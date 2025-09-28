Станіонис закрыл поражение от Энниса разгромом Макенсе
Литовский экс-чемпион одержал уверенную победу на родной земле
около 1 часа назад
В Каунасе (Литва) экс-чемпион мира в полусреднем весе Эймантас Станёнис (16-1, 9 КО) одержал уверенную победу по очкам над Джабулани Макенсе (16-2, 8 КО) из ЮАР. Бой стал для литовца первым после поражения от Джарона Энниса в объединительном поединке.
Станёнис с первых секунд захватил центр ринга, эффективно работая джебом и сокращая дистанцию. Он подключал силовые удары, активно атаковал корпус и уже в начале проверил прочность подбородка соперника.
Макенсе пытался отвечать, принимая обмены ударами, затем контратаковал, но не смог навязать свой бокс.
После нескольких конкурентных раундов в начале (особенно второго) бой превратился в попытку африканца выстоять до финального гонга. Макенсе отметился только стойкостью к ударам.
Счёт судей в пользу Станёниса: 99-91, 100-90 и 99-91.
