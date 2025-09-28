Олег Гончар

39-летний экс-чемпион мира по боксу Джеймс Дигейл дебютировал в боях на голых кулаках на шоу BKFC 81 в Манчестере, Англия.

В главном поединке в лимите полутяжелого веса он встретился с австралийцем Метом Флойдом, который когда-то был главарем банды, за что сидел в тюрьме.

Флойд после первого раунда боднул соперника головой в лицо. На ринг выбежали представители команд, что едва не привело к массовой драке. Страсти утихомирили, а Флойду назначили штраф – минус 2 балла.

В третьем раунде оба бойца получили по одному штрафу. Бой прошел всю дистанцию, но не впечатлял техникой: с точки зрения зрителей, это напоминало грязную уличную схватку.

Дигейл победил единогласным решением судей: 48-43, 47-44, 48-43.

Для Дигейла это первый поединок с 2019 года, когда он проиграл Крису Юбэнку-младшему.