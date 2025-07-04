В ноябре состоится бой за вакантный титул чемпиона WBO в дивизионе Шакура
Ринг разделят двое непобежденных боксеров
около 2 часов назад
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх анонсировал бой за вакантный титул чемпиона WBO в легком весе между американцем Абдуллой Мейсоном (19-0, 17 KO) и британцем Сэмом Ноуксом (17-0, 15 КО).
«Битва непереможных бойцов за титул чемпиона мира. Амбассадор Ring Абдулла Мейсон встретится с Семом Ноуксом в бою за вакантный титул чемпиона WBO в легком весе в рамках масштабного события Riyadh Season в ноябре».
Мейсон 7 июня провел бой против боксера из Намибии Джеремии Накатилы, которого победил техническим нокаутом в 5-м раунде.
Ноукс в последний раз выходил на ринг 10 мая, нокаутировав чеха Патрика Балажа.
Ранее стало известно, что Василия Ломаченко исключили из рейтинга The Ring.
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