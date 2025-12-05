Олег Гончар

Непобежденный чемпион мира Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) дал прогноз на бой Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО) против Исаака Круса (28-3-1, 18 КО), который пройдет 6 декабря в Сан-Антонио.

По словам Шакура в соцсетях, Ламонт победит Круса.

«Завтра победит Ламонт — так, как захочет. Это мой выбор». Шакур Стивенсон

Бой состоится 6 декабря в Frost Bank Center, Техас. Роуч защищает титул WBA во второй полулегкой весовой категории, Крус — временный WBC в первой полусредней. Победитель будет претендовать на полноценный титул WBC в полусреднем дивизионе.

Роуч в последний раз дрался в октябре, победив Джесси Родригеса. Крус в июле одолел Хуана Рамиреса.