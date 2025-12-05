Олег Гончар

Временный чемпион WBC в первом полусреднем весе Исаак Крус (28-3-1, 18 KO) и обладатель титула WBA во втором полулегком Ламонт Роуч (25-1-2, 10 KO) успешно прошли взвешивание накануне поединка.

Оба боксера уложились в лимит первого полусреднего веса (до 63,5 кг). Крус показал на весах 62,87 кг, а под Роучем весы показали 63,32 кг.

Поединок состоится 6 декабря в Сан-Антонио, Техас, США. По правилам WBA, Роуча лишат титула сразу после начала боя, так как он переходит в более высокий вес.

На кону — статус обязательного претендента на пояс WBC в первом полусреднем.

Напомним, ранее провалил взвешивание Стивен Фултон, который провалил взвешивание в андеркарте шоу.