Крус и Роуч прошли взвешивание перед боем в Сан-Антонио
Роуч незначительно превзошел соперника
43 минуты назад
Крус - Роуч
Временный чемпион WBC в первом полусреднем весе Исаак Крус (28-3-1, 18 KO) и обладатель титула WBA во втором полулегком Ламонт Роуч (25-1-2, 10 KO) успешно прошли взвешивание накануне поединка.
Оба боксера уложились в лимит первого полусреднего веса (до 63,5 кг). Крус показал на весах 62,87 кг, а под Роучем весы показали 63,32 кг.
Поединок состоится 6 декабря в Сан-Антонио, Техас, США. По правилам WBA, Роуча лишат титула сразу после начала боя, так как он переходит в более высокий вес.
На кону — статус обязательного претендента на пояс WBC в первом полусреднем.
Напомним, ранее провалил взвешивание Стивен Фултон, который провалил взвешивание в андеркарте шоу.
Поделиться