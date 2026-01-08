Олег Гончар

Президент WBC Маурисио Сулейман объяснил решение санкционировать поединок за титул в полусреднем весе между чемпионом Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО) и Райаном Гарсией (24-2, 20 КО).

Сулейман подчеркнул, что Гарсия — элитный боец с блестящим послужным списком и вполне способен выиграть этот бой. По словам Сулеймана, последнее выступление не определяет всю карьеру, а WBC годами следила за ментальным состоянием Гарсии, предлагала помощь и держала двери открытыми даже после исключения из организации из-за допингового скандала.

Сулейман подчеркнул принцип второго шанса: все заслуживают возможности искупить вину и выбрать правильный путь. Он провел параллель с Мэнни Пакьяо, которого также критиковали за возвращение, но филиппинец доказал свою конкурентоспособность в бою с Барриосом.

Также президент WBC выразил гордость за то, что дает шанс бойцу, который победил зависимости и проблемы с ментальным здоровьем.

