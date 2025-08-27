Олег Гончар

Президент WBC Маурисио Сулейман в интервью The Ring назвал потенциальный поединок между чемпионом WBC в полутяжелом весе Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО) лучшим в дивизионе.

«Это был бы лучший бой в полутяжелом весе. Жаль, что Бивол выбыл из-за травмы, но посмотрим, что будет в будущем». Маурисио Сулейман

Бивол недавно перенёс операцию на колене и не вернётся на ринг до 2026 года. Бенавидес в своём последнем бою в июне 2025 года победил Дэвида Моррелла единогласным решением судей.

Как сообщалось, Бенавидес может провести бой против Артура Бетербиева.