Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО), в интервью MillCity Boxing заявил, что следующим соперником его сына станет эксабсолют в этом дивизионе Артур Бетербиев (21-1, 20 КО).

«Мы уже согласились на бой против Бетербиева. Мы уже сказали: «Да, мы готовы», и надеемся, что после этого мы сможем сразиться с Биволом. Это два боя, которые имеют смысл на данный момент.

Если Энтони Ярд получит травму, они выдвинут Бетербиева на бой против Давида 22 ноября.

Мы пытались добиться боя с Биволом. Он не хотел сражаться с Давидом. Мы предложили ему бой, Турки Аль Аш-Шейх и PBC, но он отказался. Мы не можем заставить его драться. Единственным, кто согласился, был Бетербиев. Итак, выбор сделан.

Я слышал, что Бивол перенес операцию на спине. Надеемся, что он быстро выздоровеет, и мы получим возможность сразиться с ним. Мы готовы».