Бенавидес может провести бой против Бетербиева
Американец дал согласие на поединок
42 минуты назад
Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО), в интервью MillCity Boxing заявил, что следующим соперником его сына станет эксабсолют в этом дивизионе Артур Бетербиев (21-1, 20 КО).
«Мы уже согласились на бой против Бетербиева. Мы уже сказали: «Да, мы готовы», и надеемся, что после этого мы сможем сразиться с Биволом. Это два боя, которые имеют смысл на данный момент.
Если Энтони Ярд получит травму, они выдвинут Бетербиева на бой против Давида 22 ноября.
Мы пытались добиться боя с Биволом. Он не хотел сражаться с Давидом. Мы предложили ему бой, Турки Аль Аш-Шейх и PBC, но он отказался. Мы не можем заставить его драться. Единственным, кто согласился, был Бетербиев. Итак, выбор сделан.
Я слышал, что Бивол перенес операцию на спине. Надеемся, что он быстро выздоровеет, и мы получим возможность сразиться с ним. Мы готовы».
22 ноября в Эр-Рияде состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между Бенавидесом и Энтони Ярдом.
Позже в кард этого шоу был добавлен бой Бетербиева против 34-летнего американца Деона Николсона.
Ранее Турки опроверг слухи о проведении боя Бетербиев – Бенавидес в 2025 году.