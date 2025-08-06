Тайсон назвал главный нереализованный бой своей карьеры
Железный Майк так и не вышел в ринг против Джорджа Формана
около 2 часов назад
Легендарный Майк Тайсон признался, что самым большим сожалением в его карьере стала отсутствие поединка против Джорджа Формана. Об этом экс-чемпион рассказал в интервью журналу The Ring.
Я бы хотел подраться с Джорджем Форманом. Многие фанаты задавались вопросом, кто из нас сильнее. Я хотел положить конец этой дискуссии — так или иначе.
Холифилд назвал самого сильного панчера, с которым встречался на ринге — это не Майк Тайсон.