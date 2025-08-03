Тайсон предсказывает сложный бой: «Шакур заставит Дэвиса попотеть»
Легендарный боксер отметил, что это будет тяжелый бой
около 2 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон поделился мнением о возможном поединке между двумя американскими звездами — Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО) и Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО). Слова приводит SecondsOut.
Это будет тяжелый бой. Похоже, что победит Танк. Но Шакур — один из тех боксеров, кто значительно лучше, чем кажется. Девис выйдет на ринг и поймет, что все будет далеко не так просто, как он ожидал.
Напомним, 30-летний Джервонта Дэвис в настоящее время остается непобежденным и владеет титулом чемпиона мира по версии WBA Super в легком весе.
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