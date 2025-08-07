Олег Гончар

Тренер экс-чемпиона IBF в супертяжелом весе Дэниеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Дон Чарльз поделился мыслями о бое против абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO), который завершился нокаутом в пятом раунде в пользу украинца. В интервью October Red специалист раскритиковал тех, кто обвиняет его подопечного в сдаче.

Чарльз заявил, что Усик удивил агрессивным стилем, нанося необычные удары снизу, которые попали в первом раунде и задали тон бою.

«Эти удары повлияли на психологию Даниэля. Во втором раунде он выглядел ошеломлённым». Дон Чарльз

При этом он добавил, что раунды были близкими, и некоторые эксперты считали счет 2-2 перед нокаутом.

По поводу решения бросить полотенце в пятом раунде, Чарльз объяснил, что это был его инстинктивный выбор как тренера, чтобы защитить бойца.

«Я увидел, что Даниэль тяжело упал после второго нокдауна. Продолжение могло отправить его в больницу. Моя работа — принимать правильные решения». Дон Чарльз

Чарльз резко осудил боксеров, которые называют Дюбуа «сдавшимся» из-за того, что он не поднялся на ноги после второго нокдауна.

«Он поднялся после первого нокдауна и сражался как лев. Такие обвинения от тех, кто сам пережил нокауты — позорные». Дон Чарльз

Чарльз подчеркнул, что Усик использовал свою смекалку и изменил тактику, что стало ключом к победе.

