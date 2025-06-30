Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом дивизионе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), в интервью для Queensberry Promotions вспомнил первый бой своего подопечного с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО).

«Сейчас я скажу, что мы были безумны, думая, что мы готовы. Я всегда очень амбициозен. Даниэль был очень амбициозным. Это была возможность – нас никто не заставлял её использовать, но мы это сделали.

Это был наш первый совместный бой – начало отношений между бойцом и тренером. Мы должны были развить их быстро, мгновенно, за 14 недель. Мы должны были сплотиться. Я должен был попытаться вложить философию бокса, которого обучаю, в эти новые рабочие отношения. Это было очень, очень трудно. Но мы сделали достаточно, чтобы он достиг того, чего достиг тогда в Польше.

Сейчас я могу это сказать, что мы это осмыслили. Мы это пережили. С тех пор Даниэль стал чемпионом мира. Я рад, что всё произошло так.

Тогда я был разбит. Мы были разбиты, потому что верили, что сделали достаточно, чтобы победить. Мы не сделали этого. Но когда я смотрю назад, я действительно рад, что это произошло. Потому что в этот раз мы знаем, с чем имеем дело. Это известное, а не неизвестное. Даниэль был там – он физически почувствовал его. И он тоже почувствовал Даниэля.

Это было всего 14 недель – сейчас мы провели вместе 24 месяца. Посмотрите на результаты, которых Даниэль достиг с тех пор. На мой взгляд, всё сложилось как нельзя лучше.

Я богобоязненный человек. Я всегда говорю: Бог знает лучше. Бог забрал это у нас в Польше – показал нам, что возможно, а потом забрал. Как люди, мы были разочарованы. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю – я рад, что он так поступил.

Потому что сейчас настал больший момент. Бог забрал это, создал лучшие условия и сказал: теперь вы готовы. Мы думали, что были готовы тогда. Сейчас я верю, что мы действительно готовы. Я верю, что Даниэль получит подарок, который был предназначен ему два года назад».