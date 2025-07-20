Тренер Дюбуа: «Усик — великий чемпион. Если проигрывать, то проигрывать такому человеку»
Дон Чарльз — о выступлении Даниэля в реванше с украинцем
21 минуту назад
Дон Чарльз, тренер эксчемпиона мира британца Дэниела Дюбуа (22-3, 21 KO), для DAZN Boxing прокомментировал поражение своего подопечного от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Дэниел был смелым, но он вышел на ринг против одного из лучших за все времена, не так ли?
«Однозначно. Это не подлежало сомнениям.
Мы попробовали. Дэниел — молодой чемпион, ему 27 лет, стоит отметить, чего он уже достиг. Он вернется сильнее.
Усик — великий чемпион, боец на поколение. Если проигрывать, то такому человеку».
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца