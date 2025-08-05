Тренер Диллиана Уайта (31-3, 21 КО), Бадди Макгирт, сделал неожиданное признание, что никогда ранее не имел возможности наблюдать за поединком будущего соперника своего подопечного, Мозеса Итаума (12-0, 10 КО).

Буду с вами на 1000% честен, я никогда не видел, как Моисей дерется, поэтому я действительно не знаю, на что он способен. Он должен показать все, на что он способен. Я сказал Диллу: «Слушай, давай будем реалистами, что этот парень может сделать такого, чего ты еще не видел?»

Но может ли этот парень задать тот же вопрос? Может ли Диллиан сделать что-то, чего этот парень никогда раньше не видел?

Мы тренируемся усердно, словно это чемпионский бой. Но мы не тренируемся так, как будто собираемся выйти на ринг с Клаббером Лэнгом или кем-то другим.

Моисей — молодой боец, и мы работаем каждый день так, как будто боремся за титул, независимо от того, против кого он стоит.