Олег Гончар

Тренер британского боксера супертяжелого веса Мозеса Итаумы (12-0, 10 КО) Бен Дэвисон поделился мыслями о возможном поединке своего подопечного против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова специалиста привел портал Fightnews.com.

На вопрос о будущем Итаумы после боя с Диллианом Уайтом, запланированного на 16 августа в Эр-Рияде, Дэвисон заявил, что сейчас команда сосредоточена исключительно на этом поединке. Однако он подчеркнул, что не боится ни одного соперника, включая Усика.

«Это выигрышный вариант для всех. Ты получаешь шанс сразиться с лучшим бойцом поколения, если не лучшим в истории этого веса. Хотя Мозес ещё не встречался с таким, как Усик, я считаю, что и Усик не бился с таким, как Мозес». Бен Дэвисон

Дэвисон подчеркнул уникальность стиля Итаумы, намекая на его скорость, силу и интеллект в ринге, которые могут стать вызовом даже для такого опытного бойца, как Усик.

