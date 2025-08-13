Промоутер британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO) Фрэнк Уоррен рассказал, с кем его подопечный может выйти на ринг после поединка против Диллиана Уайта (31-3, 21 KO). Слова приводит Boxing Scene.

Для Мозеса є цікаві варіанти. Мені подобаються Отто Валлін, Філіп Хргович і Чжан Чжилей. Ми плануємо провести ці три поєдинки протягом наступних 12 місяців, а вже влітку наступного року почнемо говорити про поєдинки топ-рівня за чемпіонські титули. Мене також цікавить переможець пари Хргович – Девід Аделайе або Валлін – Чжилей. Це може бути невеликий крок убік або один крок вперед.

Є поєдинки, на які ми погодимося у правильний час і з правильних причин. Я поважаю Ділліана Вайта, але він, ймовірно, перебуває на етапі, коли його кар'єрі потрібен поштовх і прискорення.