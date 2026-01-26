Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч на своем YouTube-канале Froch On Fighting высказался относительно возможного возвращения Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) на профессиональный ринг.

По словам британца, два поражения от Александра Усика (24-0, 15 КО) до сих пор не дают покоя экс-чемпиону мира в супертяжелом весе, и именно это может быть главным мотивом для камбэка.

Я хочу начать с Тайсона Фьюри. Он говорит о возвращении. Опять.

Не хочу его поливать грязью, потому что у него была великолепная карьера. Он был блестящим для спорта, подарил нам удивительные вечера развлечений. Я видел много его боев, но он дважды уступил Усику, и это до сих пор его гложет. Это его бесит, когда при нем упоминают Усика. Он упирается рогами и думает, что выиграл один из тех боев. Думаю, он считал, что выиграл второй, а на самом деле — оба, но его побили честно и справедливо.

Я был в Саудовской Аравии на том реванше. У него были несколько неплохих раундов, держался близко, но затем Усик сделал то, что обычно делает, и оторвался в конце. Для Фьюри в этом нет позора, но нужно уметь держать удар и признать поражение.

Но возвращаться в бокс в 37 лет, после простоя более года... кого это вообще волнует? Я не хочу его критиковать, он замечательная личность, но мне, честно говоря, наплевать, вернется он или нет.