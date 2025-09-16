Турки Аль аш-Шейх предложил Альваресу постоянный контракт
Инвестор готов работать с Канело в рамках Riyadh Season до завершения его карьеры
около 1 часа назад
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх посетил Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО) после его поражения от Теренса Кроуфорда.
«Только что встретился с чемпионом. Вскоре он отправится на отдых вместе с семьей. Впереди его ждут еще два боя в рамках Riyadh Season в 2026 году. Мы предложили ему сотрудничество вплоть до завершения карьеры и ухода из спорта. Особая благодарность Канело за подарок — он передал мне свои перчатки из боя, и я искренне это ценю».
Несмотря на поражение, Альварес заработал за бой более 100 млн долларов.
Аль аш-Шейх уже планирует следующий бой для Кроуфорда — против Давида Бенавидеса.