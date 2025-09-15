Турки подобрали следующего соперника для Кроуфорда
Это обидчик Гвоздика
около 2 часов назад
Теренс Кроуфорд / Фото - CNN
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намекнул, что хотел бы возвращения чемпиона WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО) во второй средний дивизион.
«Может ли Давид Бенавидес все еще уложиться в 168 фунтов?».
В дивизионе только что появился новый абсолютный чемпион – Теренс Кроуфорд одолел Сауля Альвареса и забрал его титулы.
На шоу в Лас-Вегасе Кроуфорд победил Канело единогласным решением – 116-112, 115-113, 115-113.
Напомним, Кроуфорд – первый в истории абсолютный чемпион мира в трех дивизионах.