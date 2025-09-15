Владимир Кириченко

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намекнул, что хотел бы возвращения чемпиона WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО) во второй средний дивизион.

«Может ли Давид Бенавидес все еще уложиться в 168 фунтов?».

Can David Benavidez still make 168 pounds? 🤔 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2025

В дивизионе только что появился новый абсолютный чемпион – Теренс Кроуфорд одолел Сауля Альвареса и забрал его титулы.

На шоу в Лас-Вегасе Кроуфорд победил Канело единогласным решением – 116-112, 115-113, 115-113.

Напомним, Кроуфорд – первый в истории абсолютный чемпион мира в трех дивизионах.