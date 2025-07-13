Турки назвали имя следующего соперника Матиаса
Пуэрториканец 22 ноября проведет первую защиту титула WBC
около 1 часа назад
Субриэль Матиас / Фото - DAZN
Обладатель титула WBC в первом полусреднем весе пуэрториканец Субриэль Матиас (23-2, 22 КО) 22 ноября проведет защиту своего титула. Об этом сообщает The Ring.
Его соперником станет британский чемпион WBC Silver в первом полусреднем дивизионе Далтон Смит (18-0, 13 КО).
Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках боксерского ивента The Ring IV.
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх лично объявил, что Смит будет следующим соперником Матиаса после того, как Субриэль победил решением большинства судей доминиканца Альберто Пуэльо.
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