Официально: титульный бой Фундора – Турман пройдет на шоу в Лас-Вегасе
Поединок должен был состояться в конце октября 2025 года
около 2 часов назад
Фундора и Турман / Фото - Yahoo
Бой Себастьяна Фундоры (23-1-1, 15 KO) и Кита Турмана (31-1, 23 КО) за титул чемпиона WBC в первом среднем дивизионе состоится 28 марта.
Бой пройдет на шоу в Лас-Вегасе, штат Невада.
Сначала боксеры должны были встретиться в конце октября, но за 2 недели до боя Фундора травмировал руку, поэтому защита была перенесена на неопределенный срок.
За последние полтора года Себастьян дважды победил Тима Цзю (26-3, 18 КО).
Турман в марте 2025 года победил техническим нокаутом австралийца Брока Джарвиса (22-2, 20 КО). Это был его дебютный бой в первой средней весовой категории.
Напомним, что Турман не поверил в реальность травмы Фундоры.