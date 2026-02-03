Владимир Кириченко

Бой Себастьяна Фундоры (23-1-1, 15 KO) и Кита Турмана (31-1, 23 КО) за титул чемпиона WBC в первом среднем дивизионе состоится 28 марта.

Бой пройдет на шоу в Лас-Вегасе, штат Невада.

🚨 JUST ANNOUNCED 🚨



WBC Super Welterweight World Champion @SebastianFundo1 looks to continue is 154-lb reign when he takes on former unified world champion @keithfthurmanjr on March 28, live on PBC PPV on @PrimeVideo from @MGMGrand in Las Vegas, NV!



🔗 https://t.co/aB2YDOd1zQ… pic.twitter.com/Z192ZA2mJF — Premier Boxing Champions (@premierboxing) February 2, 2026

Сначала боксеры должны были встретиться в конце октября, но за 2 недели до боя Фундора травмировал руку, поэтому защита была перенесена на неопределенный срок.

За последние полтора года Себастьян дважды победил Тима Цзю (26-3, 18 КО).

Турман в марте 2025 года победил техническим нокаутом австралийца Брока Джарвиса (22-2, 20 КО). Это был его дебютный бой в первой средней весовой категории.

Напомним, что Турман не поверил в реальность травмы Фундоры.