Стало известно, когда состоится бой Турман – Фундора за титул чемпиона WBC
Поединок уже переносился
около 1 часа назад
Американские боксеры Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) и Кит Турман (31-1, 23 КО) планируют провести очный поединок за титул чемпиона WBC в первом среднем весе в начале 2026 года. Об этом сообщает журналист The Ring Майк Коппинджер.
Сначала они должны были встретиться в конце октября, но за 2 недели до поединка Фундора травмировал руку, поэтому защита была перенесена на неопределенный срок.
Напомним, за последние полтора года Себастьян дважды победил Тима Цзю (26-3, 18 КО). В июле их поединок завершился уже в 8-м раунде из-за отказа угла австралийца его продолжать.
Турман, в свою очередь, в марте победил техническим нокаутом другого австралийца Брока Джарвиса (22-2, 20 КО). Это был его первый бой в первом среднем весе.
Напомним, что Турман не поверил в реальность травмы Фундоры.