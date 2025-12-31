Владимир Кириченко

Американские боксеры Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) и Кит Турман (31-1, 23 КО) планируют провести очный поединок за титул чемпиона WBC в первом среднем весе в начале 2026 года. Об этом сообщает журналист The Ring Майк Коппинджер.

Сначала они должны были встретиться в конце октября, но за 2 недели до поединка Фундора травмировал руку, поэтому защита была перенесена на неопределенный срок.

Напомним, за последние полтора года Себастьян дважды победил Тима Цзю (26-3, 18 КО). В июле их поединок завершился уже в 8-м раунде из-за отказа угла австралийца его продолжать.

Турман, в свою очередь, в марте победил техническим нокаутом другого австралийца Брока Джарвиса (22-2, 20 КО). Это был его первый бой в первом среднем весе.

Напомним, что Турман не поверил в реальность травмы Фундоры.