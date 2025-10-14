Олег Гончар

Стало известно, когда состоится перенесенный поединок между чемпионом WBC в первой средней весовой категории Себастьяном Фундорой (23-1-1, 15 КО) и экс-чемпионом Китом Турманом (31-1, 23 КО), сообщил портал The Ring.

Бой должен был состояться в октябре, но из-за травмы Фундоры его перенесут в андеркарт поединка Мэнни Пакьяо в конце января в Лас-Вегасе.

46-летний филиппинец объявил о возвращении на ринг 24 января, но источники предполагают возможное перенесение на 31 января. Наиболее вероятным соперником Пакьяо считают Роландо Ромеро.

Пакьяо в последний раз дрался в июле 2025 года, когда его поединок против Марио Барриоса завершился вничью. Этот бой станет его вторым после паузы.

Напомним, что Турман не поверил в реальность травмы Фундоры.