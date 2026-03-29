Фундора уничтожил Турмана в титульном бою в дивизионе Богачука
Рефери сохранил здоровье бывшему чемпиону мира
около 3 часов назад
Себастьян Фундора / Фото - Yahoo
Обладатель титула WBC в первом среднем дивизионе американец Себастьян Фундора (24-1-1, 16 KO) победил своего соотечественника экс-чемпиона в полусреднем весе Кита Турмана (31-2, 23 КО) техническим нокаутом.
Рефери остановил поединок в 6-м раунде.
Бой прошел на мероприятии в Лас-Вегасе, США.
