«У Джейка Пола огромные яйца...». Джошуа стремится нокаутировать ютубера
Знаменитый британец ожидает своего возвращения
1 день назад
Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) для The Ring поделился мыслями о будущем поединке с известным американским боксером и видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).
«Для меня было честью получить приглашение в Америку, чтобы выступить перед потрясающими людьми. Я должен это сделать. У Джейка Пола большие яйца, и я должен отдать ему должное за то, что он принял этот бой, потому что я готов. Время начинать.
Фанаты хотят увидеть мощные удары, они хотят увидеть, как кого-то нокаутируют, и я собираюсь оправдать ожидания».
Бой пройдет 19 декабря. Джошуа готовился к поединку против Джейка с командой Александра Усика.
