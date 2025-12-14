Очередная битва взглядов Джошуа и Пола – Джейк проявил фантазию. Видео
Поединок состоится 19 декабря на шоу в Майами
около 1 часа назад
Джошуа и Пол / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и популярный боксер тяжелого веса и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) провели битву взглядов.
Джейк из-за разницы в габаритах был вынужден стать на цыпочки.
Бой запланирован на пятницу, 19 декабря, в Майами. Трансляция на Netflix.
Ранее Пол имел запланированный бой в ноябре против Джервонты Дэвиса, однако он сорвался из-за обвинений Дэвиса в насилии.
Джошуа вернется на ринг впервые с сентября прошлого года – тогда он досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа.
Энтони Джошуа vs Джейк Пол: представлен официальный трейлер боя
