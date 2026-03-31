Денис Седашов

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился мыслями о состоянии своего будущего соперника Деонтея Уайлдера (34-2-1, 24 КО). Поединок состоится в субботу, 4 апреля, на арене O2 в Лондоне. Слова приводит The Ring.

По мнению британца, бывший чемпион мира до сих пор не восстановился после противостояния с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Думаю, Тайсон оставил у Деонтея психологическую травму. В Лондоне мы пытались заговорить о Тайсоне – и он сорвался на Саймона Джордана. Сегодня попытались обсудить это с Пирсом Морганом – и снова то же самое. Тайсон действительно сильно на него повлиял. Он очень чувствителен. Сейчас он в непростом психологическом состоянии. Я его разнесу. Я иду за ним. Без обид, но когда прозвучит гонг, мне нужно добраться до него. Если дам ему пространство – это будет долгая ночь для меня. Я должен давить и просто разбить его. Дерек Чисора

