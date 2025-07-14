Украинский проспект супертяжёлого дивизиона Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) присоединился к акции в поддержку «Азова».

«Ребята, которые сражались за Мариуполь, за каждого из нас, до сих пор в российском плену. Они выдержали нечеловеческое. Они должны быть дома. И об этом нельзя молчать.

Я присоединяюсь к акции #FREEAZOV, потому что эти люди заслуживают не тишины, а наших действий. Мы должны требовать их освобождения. Мы должны помнить, благодаря кому держимся.

Среди ежедневных интенсивных тренировок и подготовки к бою – мои мысли тоже с теми, кто сражался за Украину, но сейчас в заточении.

Мир не должен молчать. Герои должны вернуться домой. Свободу «Азову». Свободу героям. Слава Украине».