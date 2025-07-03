Новицкий не будет боксировать против Сиренко на шоу Усик – Дюбуа 2: известна причина
Виноват спарринг
около 1 часа назад
Андрей Новицкий / Фото - Facebook
Анатолий Дудченко, тренер украинского проспекта супертяжелого дивизиона Андрея Новицкого (15-0, 11 КО) рассказал, почему его подопечный снялся с поединка против своего соотечественника Владислава Сиренко (22-0, 19 КО).
По словам тренера, Новицкий серьёзно травмировался во время спарринга – порвал крестовидные связки. Боксёру понадобится около 6 месяцев на восстановление.
Британец Соломон Дакрес заменит Андрея в поединке против Владислава.
Напомним, украинские боксёры должны были провести бой 19 июля в андеркарде Усик – Дюбуа 2.