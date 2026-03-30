Уже 4 апреля в Броварах пройдет масштабный вечер бокса от Spartabox Faniian Promotions , в главном бою которого пояс чемпиона WBO Global в первом полусреднем весе будет защищать один из ведущих украинских боксеров Арам Фаниан. Соперником 29-летнего боксера станет непобежденный аргентинец Игнасио Ирибаррен.

В рамках события чемпион мира WBC в 2015-2016 годах Виктор Постол проведет первую защиту титула IBO International в весе до 63,5 кг в поединке с мексиканцем Франциско Сандоваль.

Историческим событием вечера станет бой за пояс чемпиона Украины среди ветеранов, которые выйдут на ринг на протезах. Михаил «Север» Дроботенко и Артем «Гризли» Хребет поспорят за титул в формате трех раундов по две минуты.

В целом событие будет наполнено конкурентными противостояниями как от перспективных украинских боксеров, так и от опытных бойцов, и, конечно же, наших Героев, которые в настоящее время проходят реабилитацию после участия в боевых действиях.