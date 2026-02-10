Олег Гончар

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик пообещал в ближайшее время объявить детали своего следующего боя. Соответствующее сообщение украинский боксер опубликовал в Telegram.

«Пока я жду свой следующий бой, совсем скоро будут большие новости. Не пропустите. Дайте мне огня и оставайтесь рядом». Александр Усик

На данный момент официальной информации о дате, месте проведения или имени соперника нет. В то же время Усик предложил выбрать между Агитом Кабайелом, Джозефом Паркером, Энди Руисом-младшим и Фабио Уордли.

