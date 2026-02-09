Промоутер Фьюри назвал неожиданного следующего соперника Усика
Уоррен заверил, что претенденты будут стремиться добиться от украинца поединка или заберут пояс
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Воррен в интервью Seconds Out заявил, что Александр Усик (24-0, 15 KO) будет сражаться с звездой кикбоксинга Рико Верхувеном:
Он будет драться с бойцом ММА. Значит, это его исключает. Он может не драться или не защищать свой титул до конца года, и все эти обязательные претенденты, большинство из которых наши бойцы, не будут сидеть сложа руки и просто ждать.
Усик объявил о проведении боксерского шоу в Украине.
