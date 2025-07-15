Владимир Кириченко

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Украины Николай Ковальчук поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Слова Ковальчука передает портал Чемпион.

«Прогнозы в тяжелом весе – дело неблагодарное и похоже на лотерею, ведь один удачный удар может изменить ход поединка и завершить его. В нашем случае есть Александр, который уже побеждал Дюбуа и который до этого боя ни разу не недооценивал своих соперников. Так что он будет готов на 101% – и физически, и технически.

В его углу отличный тренер Юрий Ткаченко, который на протяжении всей карьеры Усика в супертяжелом дивизионе показал, что они с Александром умеют успешно выбирать стратегию под каждого оппонента. Без всяких сомнений, украинец готов и ментально. Усик всегда спокоен, как удав, умеет работать с психологическими вызовами и волнениями.

Что касается Дюбуа. Он прогрессирует, его технический арсенал разнообразится. После яркой победы над Джошуа, которого он фактически уничтожил, его самооценка, конечно, возросла. Но «пунктик» – страх перед Александром – вероятно, остался.

На мой взгляд, Дюбуа будет опасен в первые 3-4 раунда. Если за это время ему не удастся нокаутировать украинского чемпиона – его шансы на победу становятся ничтожными. У него будет два варианта: либо выдержать многосерийные атаки Сашка, либо сломаться, и бой завершится досрочно.

Однако, с большой вероятностью, Александру придется пережить еще один шторм в своей карьере. Это то, чего мы все можем ожидать, пользуясь логикой предыдущих боев. Но у команд могут быть свои планы на бой и сюрпризы – и об этом знают только они.

Мой прогноз: Александр победит досрочно или по очкам».

Сколько еще боев Усик сможет провести на своем привычном чемпионском уровне?

«В плане боксерского арсенала, технического уровня и опыта – Усику нет равных ни в его дивизионе, ни на несколько дивизионов ниже. Говорят, что возраст – препятствие. Однако мы еще не видели в поединках Александра никаких признаков спада его функциональных возможностей.

Поэтому возраст в его случае – лишь цифра, которая, наоборот, дает и определенные преимущества: опыт и рассудительность. Да, спад когда-то будет. Но надеюсь, что Александр почувствует это вовремя и примет соответствующее решение».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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