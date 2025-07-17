Владимир Кириченко

Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) в совместном интервью для DAZN с чемпионом IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) рассказал, сохранил ли он в себе желание заниматься боксом.

Ты все еще очень голоден?

«Да. Я продолжаю чувствовать голод к боксу. К тренировкам тоже. Я готовился к этим боям 23 года, всю свою жизнь.

Но бокс для меня – как кислород».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя