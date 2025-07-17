Бывший тренер Майка Тайсона назвал Усика победителем реванша с Дюбуа
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около 2 часов назад
Известный американский специалист Тедди Атлас верит, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Цитирует Атласа secondsout.com.
«Посмотрите этот бой, потому что он будет очень интересным. Пристегните ремни, потому что если Даниэлю Дюбуа суждено победить после всего, через что он прошел, то сейчас он готов побеждать. Он прошел закалку огнем. Так что это будет очень интересный поединок.
В конце концов, я не могу пойти против одного из самых выдающихся людей. Я считаю Дюбуа и его тренера замечательными людьми, но не могу пойти против одного из величайших победителей. Против парня, у которого есть отличительная черта. Да, он умеет боксировать, он хорош в защите, он умеет комбинировать, он левша, но это парень, который находит способ победить. Я не могу пойти против Усика. Он найдет способ. Это может быть действительно сложно, но он найдет способ победить».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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