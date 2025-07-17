Владимир Кириченко

Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) для YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions поделился мыслями о реванше против чемпиона IBF британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Даниэль Дюбуа, молодой человек, 27 лет. У него нет – по крайней мере, нам об этом ничего не известно – ни семьи, ни каких-либо других связей. Он сосредоточен на вас. Он сосредоточен на всех ваших поясах. Насколько он опасен?

«Даниэль опасен. Даниэль – опасный соперник. Но я не думаю о Даниэле. Потому что для меня сейчас это не имеет значения.

Сейчас я думаю только о себе, своей семье, тренировках, своём состоянии. Я буду думать о Даниэле, когда выйду на ринг».

Но ты часто встречаешься с ним. Ты видел его сегодня, он был перед тобой. Видишь ли ты в нём другого человека, чем два года назад?

«Возможно. Потому что Даниэль сейчас чемпион мира.

Да, Даниэль немного вырос. Даниэль выиграл последние три боя с тяжелыми соперниками – Хргович, Миллер, Энтони. Я думаю, Даниэль в этот раз будет другим».

Даниэль не побеждал тебя, чтобы забрать пояс. Это был твой пояс. Считаешь ли ты его настоящим чемпионом мира?

«Я знаю. Я не думаю об этом. Для меня это не имеет значения. У Даниэля пояс IBF. Этого достаточно. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона. За пояса. Только это имеет для меня значение».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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