Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (23-0, 14 КО) для DAZN Boxing рассказал, как его тренировочный процесс отличается от других.

«Многие спортсмены высокого уровня не делают то, что делаю я. Профессиональный бокс – это топ-уровень, но многие люди не занимаются умной работой. Просто спарринги, просто работа на мешке – и пошел домой.

Они не употребляют здоровую пищу, отсутствует растяжка, восстановление, а просто тренируются, тренируются, тренируются, берут деньги и всё – это плохо. Это ненадолго, ты не сможешь долго быть в спорте, возможно, на 2-3 года хватит. Потом завершение карьеры. Я хочу жить и быть счастливым».