Олег Гончар

Чемпион мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью Ready to Fight рассказал, кого из легенд бокса выбрал бы для гипотетического поединка.

На вопрос о легендарных боксерах прошлого — Майке Тайсоне, Эвандере Холифилде, Риддике Боу и Ленноксе Льюисе — Усик выбрал именно Леннокса Льюиса.

39-летний украинец последний бой провел в июле 2025 года, когда досрочно победил Даниэля Дюбуа. После этого он сохранил три чемпионских пояса и собирается драться с Деонтеем Уайлдером.

Напомним, ранее Усик выбрал более удобного соперника среди братьев Кличко.