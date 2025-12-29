Олег Гончар

Двукратный абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (24-0, 15 КО) следующий поединок проведет не в рамках Riyadh Season. Об этом сообщил его менеджер Эгис Климас, передает The National.

Климас подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры с другим промоутером из США, но детали неофициальны. Он не назвал промоутера, но по слухам, это может быть PBC Эла Хеймона — Усик хочет сразиться с его клиентом Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Нет, не Riyadh Season. Это другая группа из США. Я не могу сказать, потому что неофициально». Егис Климас

Также Климас не исключил возвращение к Riyadh Season в будущем.

Напомним, Климас также назвал ориентировочную дату и место боя Усик - Уайлдер.