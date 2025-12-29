Усик не будет драться в Riyadh Season и ведет переговоры с новым промоутером
Менеджер украинца рассказал о планах
11 минут назад
Двукратный абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (24-0, 15 КО) следующий поединок проведет не в рамках Riyadh Season. Об этом сообщил его менеджер Эгис Климас, передает The National.
Климас подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры с другим промоутером из США, но детали неофициальны. Он не назвал промоутера, но по слухам, это может быть PBC Эла Хеймона — Усик хочет сразиться с его клиентом Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).
«Нет, не Riyadh Season. Это другая группа из США. Я не могу сказать, потому что неофициально».
Также Климас не исключил возвращение к Riyadh Season в будущем.
