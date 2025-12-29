Денис Седашов

Менеджер Александра Усика (24-0, 15 КО) Эгис Климас рассказал о прогрессе в переговорах по возможному бою украинского чемпиона с бывшим обладателем титула WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

По его словам, поединок имеет высокие шансы состояться весной 2026 года в США. В настоящее время стороны работают над соглашением, которое предусматривает несколько боев для Усика. Слова приводит The National.

[Усик] имеет еще как минимум два года, как он говорит. Ему еще не время вешать перчатки на гвоздь, и он готов к игре. Очень вероятен [бой Усик — Уайлдер]. Мы сейчас работаем над этим, над соглашением на несколько поединков для Александра. Егис Климас

Среди возможных локаций рассматриваются Лас-Вегас или Лос-Анджелес, а ориентировочные даты — конец апреля или начало мая.

