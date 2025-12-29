Усик — Уайлдер: менеджер украинца назвал ориентировочную дату и место боя
Поединок планируют провести весной 2026 года
около 1 часа назад
Менеджер Александра Усика (24-0, 15 КО) Эгис Климас рассказал о прогрессе в переговорах по возможному бою украинского чемпиона с бывшим обладателем титула WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).
По его словам, поединок имеет высокие шансы состояться весной 2026 года в США. В настоящее время стороны работают над соглашением, которое предусматривает несколько боев для Усика. Слова приводит The National.
[Усик] имеет еще как минимум два года, как он говорит. Ему еще не время вешать перчатки на гвоздь, и он готов к игре.
Очень вероятен [бой Усик — Уайлдер]. Мы сейчас работаем над этим, над соглашением на несколько поединков для Александра.
Среди возможных локаций рассматриваются Лас-Вегас или Лос-Анджелес, а ориентировочные даты — конец апреля или начало мая.
Уайлдер: «В бою с Усиком я потрясу мир, как когда-то сделал Али».