Александр Усик окончательно закрепил свой статус лучшего боксера супертяжелого веса в мире, разгромив Даниэля Дюбуа уже в пятом раунде на стадионе Уэмбли в субботу.

Украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Но остался ли у кого-то шанс бросить вызов Усику?

Давайте проанализируем ситуацию в тяжелом весе и возможные поединки, которые могут состояться в ближайшее время.

Какие поединки уже подтверждены?

Ближайший большой бой – Мозес Итаума против Диллиана Уайта, который состоится 16 августа в Саудовской Аравии. Для 20-летнего Итаумы это серьезное испытание, и именно в этом бою станет понятно, готов ли он к вершине дивизиона.

В андеркарде того же вечера Филип Хргович встретится с Дэвидом Аделайе из Великобритании. Оба стремятся реабилитироваться после утраты статуса непобежденных.

Кто следующий соперник Усика?

После победы Усик назвал возможных оппонентов прямо в ринге: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, даже Дерек Чисора.

В свои 38 лет украинец может выбрать любого из них, либо удивить всех и вызвать на ринг Фабио Уордли или Мозеса Итауму.

Но главное – решение всегда остается за Усиком, который, как правило, прислушивается к пожеланиям болельщиков.

Что дальше для Даниэля Дюбуа?

Для 27-летнего британца это поражение стало третьим в карьере – и второй раз от Усика. Несмотря на это, его выступления остаются зрелищными, и он все еще входит в элиту супертяжелого веса.

Среди возможных вариантов возвращения: реванш с Джошуа, бои с Итаумой, Вордли, Чисорой, Уайтом, а возможно – и с самим Фьюри.

Промоутер Фрэнк Уоррен отметил:

«Даниэлю нужна пауза. Но он должен восстановиться и сделать громкое заявление против сильного соперника. У него еще все впереди – главное иметь желание и выносливость».

Что с Джошуа и Фьюри?

Несмотря на слухи, ни Джошуа, ни Фьюри не были присутствовали на Уэмбли во время боя Усик - Дюбуа.

Джошуа перенес операцию на локте и, вероятно, вернется в ринг не ранее ноября. Он ведет переговоры о новом контракте на следующий сезон в Эр-Рияде. Приоритет – бой с Фьюри. Фьюри, хоть и формально в «отставке», уже намекает на камбэк в 2026 году – и вызывает не Джошуа, а… снова Усика.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сказал следующее:

«Никогда не знаешь, что в голове у Фьюри. Когда весь мир хочет AJ - Fury, он вызывает Усика. Но для фанатов главная битва – это Джошуа против Фьюри».

Что с Уайлдером?

Деонтей Уайлдер вернулся в ринг в прошлом месяце после почти годового перерыва. Он победил малоизвестного Тайрелла Херндона, но его бокс был далек от идеала.

Это была его первая победа с 2022 года. Уайлдер назвал это «новым началом» и может снова вернуться в элиту благодаря имени и опыту. Даже Дейв Аллен уже вызвал его на бой.