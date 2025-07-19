Владимир Кириченко

Бывший претендент на мировые титулы в тяжёлом весе британец Дерек Чисора (36-13, 23 KO) на YouTube-канале Second Out высказался о будущем мегафайте за титул абсолютного чемпиона между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO) и соотечественником Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

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«Усик будет идти вперед, а затем отходить назад и немного запутает его ногами. Он не будет ходить центром ринга. Усик очень медленно выйдет из своего угла, затем перестанет отходить назад, чтобы немного двигаться».

Как думаешь, Усик должен двигаться, боксировать и держаться подальше от опасности или…?

«Да, он будет это делать. Он будет это делать в течение первых шести раундов. В чем будет сложность для Даниэля – он должен искать возможности, но в то же время не запутаться в ногах. Сохранять форму – когда ты ее теряешь, именно тогда он тебя бьет».

Какая опасность в бою для Усика?

«Удар в корпус. Все остальное прикрыто. Он усердно тренируется, прикрывается, держит руки поднятыми. Знаешь, даже Тайсон Фьюри не мог его ударить, потому что его руки были просто подняты».

За день до поединка Дюбуа перевесил Усика на 7,4 кг.

Напомним, что Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля на стадионе Вембли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2. Где смотреть онлайн поединок

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