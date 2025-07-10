Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи для Seconds Out поделился мыслями о возможной трилогии экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).

Сразу перейдем к главной новости бокса: возвращение Тайсона Фьюри. Что ты думаешь об этом?

«Для меня это не сюрприз. Я думаю, он ждал на больший выкуп, который теперь, очевидно, получил. Это хорошо для спорта. Фьюри привлекает внимание. Все хорошо. Для бокса это совсем не плохо.

На Фьюри, кажется, действительно повлияли поражения от Усика. Он сказал, что пересмотрел бой 250 раз и не может понять, как он проиграл.

«Давайте будем откровенны – он бредит. Он чисто проиграл оба поединка. Не только в моих глазах, но и в глазах судей. Тех, кто имеет значение.

Он жалуется, потому что все еще пытается убедить себя, что выиграл. Но это не так. Когда ты проигрываешь, неважно, в бою за титул чемпиона мира или нет, ты должен быть мужественным. Иногда кто-то просто тебя разоблачил. И тут все ясно: Усик разоблачил Фьюри.

Если кто-то побеждает тебя дважды, это не случайность. Усик держит его в кармане. Он снова его победит. Это не ядерная физика. Все, что ты сделал один раз, ты можешь сделать во второй раз. Если ты уже сделал это дважды, ты сделаешь это снова.

Я думаю, Усик должен уйти на пенсию непобежденным, потому что никто не сможет его победить. Даниэль Дюбуа не сможет – это мой прогноз. Тайсон Фьюри точно не сможет».

Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года победил раздельным решением судей, в декабре – единогласным.