Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Шейн Мозли поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Мне нравится Дюбуа в этом бою. Думаю, что он вырос и сейчас готов к бою. Психологически он готов, поэтому я считаю, что победит Дюбуа».

Думаете, что Дюбуа стал лучше с момента первого боя с Усиком?

«Думаю, он стал лучше психологически, поэтому он знает, что делать».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Дебютировал в профессионалах в 19, отказался от Олимпиады и только раз победил без нокаута: кто такой Даниэль Дюбуа?