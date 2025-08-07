Олег Гончар

Директор команды абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин рассказал в интервью World Boxing News о дальнейших планах боксера.

По словам Лапина, после боя с Даниэлем Дюбуа, который состоялся неделю назад, Усик сосредоточен на восстановлении после интенсивных тренировочных сборов и поединка. Сейчас команде нужно время для оценки ситуации и определения следующих шагов.

Лапин подчеркнул, что Усик находится в прекрасной физической и психологической форме, но команда избегает спекуляций относительно количества боев, которые ему осталось провести перед завершением карьеры.

Что касается возможности проведения боя в Киеве, Лапин объяснил, что поединок во Вроцлаве был максимально приближен к домашнему. По его словам, бой на стадионе «Олимпийский» в Киеве остается мечтой, но из-за ежедневных ракетных атак России организация такого поединка в настоящее время невозможна.

