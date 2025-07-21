Владимир Кириченко

19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне прошел реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и обладателем титула IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

В хэвивейте он сделал это второй раз, впервые он объединил основные титулы в 2024 году, одолев Тайсона Фьюри в первом бою.

Александр – первый со времен Мохаммеда Али двукратный абсолютный чемпион в хэвивейте. Али имел статус абсолютного трижды – в 1964, 1967 и 1978 годах. В то время для звания достаточно было объединить титулы WBA и WBC, сейчас к ним нужно добавить еще пояса IBF и WBO.

Суммарно для Усика это третье абсолютное чемпионство – он первый боксер в эпоху четырех поясов, которому удалось достичь такого статуса трижды. Дважды это делали Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд (в разных весовых категориях), а также Сауль Альварес (дважды в одной категории).

Усик неудержим: кто может остановить абсолютного чемпиона?