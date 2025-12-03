Олег Гончар

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью Fight Hub TV поделился, что большинство соотечественников считают его выступления невероятным перформансом и очень поддерживают.

Усик признает, что есть люди, которым не нравится его стиль или поведение, и они считают, что он мог бы делать больше или иначе.

Усик фокусируется исключительно на тех, кто его поддерживает, а за критиков молится — чтобы они не были злыми к себе.

«Я просто люблю свою страну. Я родился в этой стране, она была до меня и будет после меня. И в тот момент, когда я являюсь гражданином этой страны, я должен всячески её поддерживать». Александр Усик

