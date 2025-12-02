Олег Гончар

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью Boxing King Media объяснил суть сотрудничества с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

По словам Усика, его команда не навязывает Джошуа стиль украинца, а создает индивидуальный план.

Усик подчеркнул, что его команда работает с разными стилями — Александр левша, Джошуа правша, и двигаются они по-разному. Для британца разработают специальный план, адаптированный под его особенности, чтобы помочь развиваться.

Джошуа тренируется с частью команды Усика в Испании, без спаррингов с самим украинцем.

Бой Джошуа — Пол состоится 19 декабря в Майами на Netflix.