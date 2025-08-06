«Усику нужно отдать должное». Форман назвал сильнейшую сторону украинца
Экс-чемпион удивляется популярности Александра
16 минут назад
Бывший чемпион мира Юрий Форман поделился мыслями о достижениях Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова израильтянина приводит vringe.com:
Усику нужно отдать должное. Усик… У него очень сильный менталитет. Даже когда он дает интервью, он ведет себя очень скромно. Видна также искренность в его интервью. Я думаю, он первый боксер, который с его уровнем английского имеет такую популярность среди всех англоязычных. Он всем нравится. Моя жена даже... Она американка, и иногда я ее спрашиваю: «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» А она мне такая: «Very feel». Он очень искренний, у него очень сильный менталитет. Он тоже верующий, у него очень сильная связь с духовной его частью. Некоторые боксеры имеют очень сильную духовную часть, а некоторые — не очень.
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